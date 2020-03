Rund 100 Personen haben am Donnerstag in Rümelingen gegen die angekündigte Schließung der BCEE-Zweigstelle protestiert. Den Protest initiiert hatte die KPL. Gefolgt sind aber auch andere Parteien.

Protestaktion in Rümelingen vor Sparkassenfiliale

(na) - Wer sich erwartet hatte, dass nur einige KPL-Mitglieder am Donnerstagmorgen vor der Rümelinger Sparkassenfiliale demonstrieren würden, der wurde eines Besseren belehrt. Trotz Regens waren etwa 100 Personen anwesend.

Die Initiative stammt von der KPL. Hier der Präsident der kommunistischen Partei, Ali Ruckert während seiner Rede. Foto: Guy Wolff

Darunter Vertreter verschiedener Parteien, die Teil des Rümelinger Gemeinderates sind. So waren zum Beispiel Bürgermeister Henri Haine (LSAP) und CSV-Sprecher André Theisen vor Ort. Genauso wie ältere Einwohner und verschiedene Geschäftsleute.

Die Polizei entschied daraufhin, die Straße am Marktplatz, wo sich die Bankfiliale befindet, kurzzeitig zu sperren.



Auch Bürgermeister Henri Haine nahm an der Protestaktion teil. Guy Wolff

"Et geet elo guer"

Die KPL hatte die Aktion unter dem Motto "Et geet elo guer" gesetzt. Im Februar hatte die Sparkasse angekündigt, elf Filialen schließen zu wollen, darunter die in Rümelingen.

In vielen der betroffenen Gemeinden wurde auf politischer Ebene mit Empörung darauf reagiert. "Wir versuchen die Ortszentren am Leben zu halten und dann kündigt ein Staatsbetrieb an, dass er auszieht", sagte Henri Haine dem "Luxemburger Wort".

Der Stadt sei vonseiten der BCEE versprochen worden, dass zumindest der Bankomat bleiben werde, so Haine noch. Ob diese Protestaktion ein Umdenken bei der BCEE zur geplanten Schließung einleiten wird, ist aber fraglich.

"Wir müssen zeigen, dass wir das nicht mehr so einfach hinnehmen", so der Bürgermeister noch. Deshalb unterstütze er die Aktion der kommunistischen Partei. Haine befürchtet, dass in Zukunft auch das Postamt aus Rümelingen wegziehen könnte.

4 Die KPL hatte zur Protesaktion aufgerufen. Foto: Guy Wolff

Rümelingen ist übrigens die einzige Gemeinde, in der die KPL im Schöffenrat vertreten ist.