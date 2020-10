Rund 50 Frauen und Männer protestierten am Samstag in Luxemburg-Stadt für den Erhalt des architektonischen Bauerbes.

Protestaktion für besseren Denkmalschutz

Rita RUPPERT Rund 50 Frauen und Männer protestierten am Samstag in Luxemburg-Stadt für den Erhalt des architektonischen Bauerbes.

Mit Plakaten wie „Rett eise Patrimoine“, „Embauen, net ofrappen“ und „Eisen Denkmalschutz funktionéiert net méi“ machten am Samstag die Mitglieder von 18 Organisationen mit der „Protestaktion patrimoine bâti“ in der Hauptstadt auf die Situation rund um den Denkmalschutz in Luxemburg aufmerksam.

Paul Ewen ist Präsident der Lëtzebuerger Denkmalschutz Federatioun. Foto: Chris Karaba

Zu den rund 50 Teilnehmern zählten Vereinigungen wie Industriekultur-CNCI, Mouvement Patrimonial, Luxemburg under destruction, Biergerinitiativ Gemeng Kielen, Biergerinitiativ Quo vadis Käerch, Sauvegarde du Patrimoine, FerroForum, DKollektiv, Les amis du Prieuré d’Useldange und Lampertsbierger Geschichtsfrënn.

Föderation zum Denkmalschutz gegründet

„Wir haben uns zusammengetan, um eine gemeinsame Protestaktion für die Verteidigung und zum Erhalt des gebauten architektonischen Erbes zu veranstalten“, sagte Paul Ewen, Präsident der neu gegründeten Lëtzebuerger Denkmalschutz Federatioun (LDF).

Stoppt den Hammer Es liegt nicht an fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, weshalb Luxemburg seine Vergangenheit ganz ungebremst zerstört.

„Hauptproblem ist, dass der Bautenschutz nicht gut funktioniert. Einerseits gibt es den kommunalen Schutz via die allgemeinen Bebauungspläne (PAG), andererseits den nationalen Schutz. Beide greifen aber nicht ineinander“, moniert Ewen.

Repertoires in den Schubläden

Und erklärt: „Dreh- und Angelpunkt ist der kommunale Schutz. Das größte Problem dabei ist die lokale Macht. In den Schubläden der Gemeindehäuser liegen die Repertoires der schützenswerten Bauten. Die Lokalpolitiker wissen, was sie haben, halten sich aber nicht daran.“

Luxemburgs Bau-Erbe: Denkmalschutz als Passion Eine Sonderabteilung der Denkmalschutzbehörde soll eine Bestandsaufnahme der Baukulturgüter Luxemburgs erstellen. Télécran hat die acht Mitarbeiterinnen vor der Corona-Krise bei der Arbeit begleitet.

Als Beispiele nennt Paul Ewen die Gemeinden Bourscheid, Mamer, Petingen und Weiswampach, in denen viele erhaltenswerte Bausubtanz dem Bagger zum Opfer gefallen sei.

Und: „Auf Regierungsebene fehlt der Wille, Bauten zu schützen“, bedauert der LDF-Präsidint.

Bewusstsein der Bürger fördern

Ziel der Protestaktioun war es, das allgemeine Bewusstsein gegen die Zerstörung historischer Gebäude und Denkmäler in Luxemburg zu fördern sowie auch Druck auf die Regierung auszuüben, damit diese dringend Maßnahmen ergreift.

Außerdem verlangen die Organisatoren in jedem konkreten Fall die Veröffentlichung der Gutachten, welche die nationalen und kommunalen Autoritäten bei ihren Entscheidungen leiten.

Die Protestaktion fand im Zuge der "European Heritage Days 2020” statt. Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.