Protest gegen deutsche Grenzschließung

Volker BINGENHEIMER Die Bürgermeister der Gemeinde Rosport-Mompach und der deutschen Nachbargemeinde Ralingen protestieren gegen die Grenzschließung im Zuge der Corona-Krise.

Am Donnerstagnachmittag wollen Romain Osweiler (Rosport-Mompach) und Alfred Wirtz (Ralingen) einen Brief unterzeichnen, in dem sie die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer auffordern, die Sauerbrücke wieder öffnen zu lassen.

Als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hatte Deutschland alle kleinen Grenzübergänge zu den Nachbarstaaten schließen lassen. Nur noch neun größere Übergänge sind offen und werden von der deutschen Bundespolizei kontrolliert. Durch die Unterstützung der Luxemburger Zollverwaltung bleibt auch die Grenze bei Vianden und Dasburg geöffnet.

Schengen-Abkommen ausgehebelt

Im Fall von Rosport müssen Bürger der Nachbargemeinden Umwege über Wasserbillig oder Echternach in Kauf nehmen. Bürgermeister Romain Osweiler stört sich jedoch weniger an den praktischen Auswirkungen, sondern daran "dass das Schengen-Abkommen so schnell ausgehebelt wird". Die offenen Grenzen seien im Alltag jahrzehntelang gelebt worden, jetzt kämen alte Denkmuster in kürzester Zeit wieder hervor, sagte Osweiler gegenüber dem Luxemburger Wort".

