ProSud sucht neuen Präsidenten

Nach dem Rücktritt von Roberto Traversini als Differdinger Bürgermeister stellt sich die Frage, wer ihn als ProSud-Präsidenten beerbt.

Mit dem Rücktritt von Roberto Traversini (Déi Gréng) als Bürgermeister von Differdingen stellen sich nicht nur Fragen was die Stadtführung, sondern auch was interkommunale Projekte angeht. Traversini war, nachdem seine Partei bei den vergangenen Gemeinderatswahlen in Differdingen ihre Sitzzahl mehr als verdoppeln konnte, auch in interkommunalen Vorhaben zu mehr Verantwortung gekommen. So bei der Vereinigung Esch 2022 oder dem Syndikat der Minettegemeinden, dem ProSud.

Was Esch 2022 angeht, so scheint die Situation klar ...