(nas) - Neues Jahr, neue Baustellen und neue Projekte. Gerade in der Hauptstadt wird sich in den kommenden Monaten einiges bewegen. Fertige Bauwerke werden eingeweiht, laufende Projekte fertiggestellt und zahlreiche Vorhaben in Angriff genommen.



So hat die Straßenbauverwaltung etwa erst in der vergangenen Woche mit der Umgestaltung der Place de l'Etoile begonnen ...