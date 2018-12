Projekt Yua: Für eine gesunde Mutter-Kind Beziehung

Um sich in ihre Mutterrolle einzufinden und eine starke Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen, leben seit Anfang Oktober junge Frauen mit ihren Babys im Centre Norbert Ensch in Contern.

Eine starke Beziehung zwischen Müttern und ihren Kindern – das ist das Ziel des Yua-Projektes der Luxemburger Croix-Rouge. Seit Anfang Oktober leben deshalb junge Frauen mit ihren Babys im Centre Norbert Ensch in Contern, um sich in ihre Mutterrolle einzufinden.

Auf dem gemütlichen Sofa im Wohnzimmer sitzen junge Mütter mit ihren Babys, andere räumen noch im Pyjama oder Morgenmantel den Frühstückstisch ab: Es herrscht reges Treiben am späten Morgen im Centre Norbert Ensch am Kroentgeshof in Contern ...