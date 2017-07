(AH) - Vor knapp einem Jahr kam Safwan Jomaa mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Syrien nach Luxemburg. Im Gepäck: die Hoffnung auf ein Leben fernab vom Krieg und von Missständen. Die vergangenen Monate waren sie im Caritas-Flüchtlingsheim im Marienthal untergebracht. Sie lebten dort zu viert in einem Zimmer. „Der Alltag dort war schwierig, und wir hatten keine Möglichkeit, uns zu entfalten“, erklärt Safwan Jomaa. Dank des Projektes „Neien Ufank“ der Caritas bezog die syrische Flüchtlingsfamilie vor einem Monat ihre eigene Wohnung in Bech-Kleinmacher. Für sie ist es ein Stück zurückgewonnene Freiheit und Eigenständigkeit.



Der Name ist Programm



Wie der Name schon ahnen lässt, wurde das Projekt „Neien Ufank“ von der Caritas ins Leben gerufen, um insgesamt 120 Flüchtlingsfamilien aus Caritas-Flüchtlingsheimen in Luxemburg zu einem Neuanfang zu verhelfen. Dazu wird an erster Stelle versucht, eine Wohnung für die Betroffenen zu finden, gleichzeitig aber auch den Weg zurück ins Arbeitsleben zu ebnen.



Der Vater war Anwalt in Syrien und sucht nun in Luxemburg nach einer Arbeit.

Foto: Guy Jallay

„Die Sprachkenntnisse sowie die Motivation, sich in Luxemburg integrieren zu wollen und eine Arbeit zu finden, sind wichtige Kriterien, um am Projekt teilnehmen zu können. Zudem müssen die Betroffenen das Flüchtlingsstatut bereits erhalten haben. Wir wollen sie mit dem Projekt in die Luxemburger Gesellschaft integrieren, sie mit ihrer Nachbarschaft bekannt machen und ihnen dazu verhelfen, wieder ein soziales Leben aufzubauen“, betont Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs.



Seit Beginn des Projektes Anfang des Jahres konnte bereits für 15 Familien aus Syrien, Irak und Eritrea eine eigene Bleibe gefunden werden. Die Suche nach Wohnungen stellt sich allerdings als wahre Herausforderung heraus, allein schon wegen der hohen Mietpreise. Dringend werden weitere Wohnungen und Häuser für das Projekt benötigt.



Suche nach Wohnungen



„Wir freuen uns über jedes Angebot von Privateigentümern. Das Mieten von Wohnungen für das Projekt funktioniert nach dem Prinzip der ,Gestion locative sociale‘. Die Caritas bietet sich als Mieter an und unterzeichnet einen Mietvertrag, in dem sie sich dazu verpflichtet, regelmäßig die Miete zu bezahlen, die Wohnung instand zu halten sowie die soziale Betreuung der Untermieter zu garantieren“, unterstreicht Georges Glod, Leiter des Projektes „Neien Ufank“.



Safwan Jomaa und seine Familie sind voll und ganz in ihrer neuen Bleibe in Bech-Kleinmacher angekommen. „Wir sind dankbar dafür, hier mehr Platz zu haben. Die beiden Jungs teilen sich ein Zimmer und werden sich kommenden Herbst hier in den Sportvereinen einschreiben“, erklärt der Vater.



Er selbst war Anwalt in Syrien und hat auch in Luxemburg nach langen Strapazen sein Diplom anerkannt bekommen. „Mir ist es aber egal, ob ich als Anwalt hier arbeiten kann oder sonst einer Tätigkeit nachgehen muss. Ich bin auch gerne dazu bereit, in der Gastronomie oder in einem Schreiner-Betrieb mitzuarbeiten. Hauptsache, ich finde eine Arbeit“, so der Familienvater.



Die beiden Söhne teilen sich ein Zimmer.

Foto: Guy Jallay

Seine Söhne und seine Frau machen ebenso wie er große Fortschritte beim Französischsprechen. Abdulrahman (15) und sein Bruder Amr (13) haben zudem ein gutes Zeugnis aus der Schule mit nach Hause gebracht. Abdulrahman wird kommendes Schuljahr eine „8e“ im „Lycée technique du Centre“ besuchen, sein Bruder eine „6e classique“.



„Die Integrierung der Erwachsenen ins Arbeitsleben sowie die der Kinder ins Schulsystem spielen eine wichtige Rolle – nicht nur für das Gelingen des Projekts, sondern im Großen und Ganzen auch für das Zurechtfinden der Flüchtlinge im alltäglichen Leben in ihrer neuen Heimat“, so Präsidentin Marie-Josée Jacobs.



Das Projekt „Neien Ufank“ wird unterdessen integral von der „Oeuvre nationale de secours Grande-Duchesse Charlotte“ finanziert.