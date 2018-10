Die Tram hat sich nicht nur in Luxemburg einen Namen gemacht. In London, bei den Global Light Rail Awards, wurde ihr der Preis des "Projekt des Jahres" in der Kategorie der Planungen von mehr als 50 Millionen Euro verliehen.

"Projekt des Jahres": Auszeichnung für die Tram

Die Tram bahnt sich ihren Weg durch die Hauptstadt. Doch auch wenn sie ihr Endziel erst in ein paar Jahren erreichen wird, so hat sie internationale Anerkennung gewonnen. In London wurde die Luxemburger Straßenbahn bei den Global Light Rail Awards in dieser Woche als "Projekt des Jahres" in der Kategorie der Planungen von mehr als 50 Millionen Euro ausgezeichnet.

Die Luxemburger Tram trat im Finale gegen Projekte aus Manchester und Nice an ...