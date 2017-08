(mth) - Die Regierung will mehr für den Schutz der einheimischen Honigbienen tun. Am Dienstag stellte das Landwirtschaftsministerium zwei Projekte vor, die einen verbesserten Schutz der gefährdeten Insekten zum Ziel haben.

In den vergangene Jahren warnten Bienenzüchter und Naturschütze immer wieder vor Bienensterben und einer allgemein schlechten Gesundheit der Insektenvölker. Als wahrscheinliche Hauptursache machten Wissenschaftler schon vor Jahren eine zunehmende Umweltbelastung durch Pestizide aus der Landwirtschaft sowie den Fall durch die aus Asien eingeschleppte Varroamilbe aus.

Erstmals hat sich jetzt das öffentliche Forschungsinstitut List mit der Problematik beschäftigt. Marco Beyer, Forscher aus der Abteilung „Environmental Research and Innovation“ des List, präsentierte die neuesten Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt „BeeFirst“ und legte dar, welche Pestizidrückstände aus Landwirtschaft und Imkereiwesen in von Bienen gesammelten Pollenproben nachgewiesen wurden und welche Effekte diese Rückstände auf die Bienengesundheit haben.

Einschränkung bestimmter Pestizide geplant

Negativ aufgefallen sind die Wirkstoffe Metazachlor und Thiacloprid, beides Substanzen, die im Rapsanbau stärker von Bedeutung sind. Vor allem erhöhte Belastungen durch Thiacloprid scheinen einen Einfluss auf die Bienengesundheit zu haben.

In Anwendung des Vorsorgeprinizps verkündete Landwirtschaftsminister Fernand Etgen (DP), dass er aufgrund der Resultate aus „BeeFirst“ die Anwendung des Wirkstoffes Thiacloprid in der Landwirtschaft einschränken will. Demnach soll dieses Mittel nicht mehr als ungefährlich für Bienen eingestuft bleiben und seine Ausbringung strengeren Regeln unterliegen. Einschränkungen bezüglich des Wirkstoffes Metazachlor wurden bereits im Rahmen der Trinkwasserproblematik genommen. Zusätzlich wird die Projektdauer von „BeeFirst“ verlängert.

Ein zweites vom Landwirtschaftsministerium gefördertes Projekt „Varroa sensitive hygiene“, kurz VSH, hat zum Ziel, durch gezielte Kreuzungen Bienen zu züchten, die einen Befall durch die Varroamilbe tolerieren. Einheimische Honigbienen sind nicht an die in den Achzigerjahren aus Asien eingeschleppte Milbe angepasst, weshalb Imker ihre Völker jährlich entsprechend behandeln müssen. Ein erfolgreicher Abschluss des international vernetzten VSH-Projektes soll es erlauben, einen Hauptfaktor des Bienensterbens auszuschalten und die Imkerei nachhaltig zu sichern.