Profiboxerin gründet Boxverein in Differdingen

"Jeder Sportler hat einen Traum", sagt Boxerin Caroline André, die einzige Luxemburgerin, die auf professionellem Niveau boxt. Sie ist nun dabei sich den eigenen zu erfüllen.

Dezember 2017. In Rümelingen ist Boxgala. Die vierte Runde ist vorbei. Caroline André sitzt in der Ringecke. Ihr Gesicht ist stark geschwollen. Sie kann kaum noch was sehen.

Zuvor hatte ihre Gegnerin, die Französin Marie-Hélène Méron, ihr einen harten Schlag verpasst. „Ich hatte das Gefühl, dass etwas kaputt war“, erinnert André sich heute noch genau. „Zuvor waren wir auch mit den Köpfen aneinandergeraten.“

Schwere Verletzung

Ihr Trainer versuchte sie zu überreden, sie solle weitermachen ...