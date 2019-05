In den Teigplatten der "Yellow Lentil Lasagna" befindet sich Gluten, obwohl auf dem Etikett das Gegenteil steht.

Produktwarnung: "Glutenfreie Lasagne" enthält Gluten

Tom RUEDELL

Das Verbraucherschutzministerium warnt vor einem Produkt, das derzeit in Delhaize-Märkten vertrieben wird: Die Lasagne "Yellow Lentil Lasagna" des Herstellers "More than Pasta" wird als glutenfrei verkauft. Allerdings enthalten die Teigplatten dennoch Gluten.

Personen, bei denen eine Glutenunverträglichkeit vorliegt, sollten das Proukt meiden. "Yellow Lentil Pasta" wurde zwar von Delhaize aus dem Verkauf genommen, ein Teil der betroffenen Charge sei aber verkauft worden, so das Ministerium in einer Mitteilung vom Freitagabend.