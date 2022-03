Auf einem Flug nach Paris trat beim Start ein technisches Problem auf. Die Maschine konnte wieder sicher am Findel landen.

Fahrwerkspanne

Probleme nach Start eines Luxair-Fluges

Auf einem Flug nach Paris trat beim Start ein technisches Problem auf. Die Maschine konnte wieder sicher am Findel landen.

(jwi) - Wenige Minuten nach dem Start des Luxair-Fluges LG8013 von Luxemburg nach Paris am Sonntag trat ein technisches Problem mit dem Fahrwerk auf. Das System der De Havilland Q400 meldete den Piloten eine Reifenpanne, schreibt die Luxair am Sonntagmittag. Die Maschine überflog Luxemburg für einige Minuten, das auf dem Onlineportal Flightradar24.com gut nachzuverfolgen war.

Beim Onlinenachrichtendienst Flightradar war die Flugroute des Luxair-Fluges LG8013 gut zu erkennen. Screenshot: Flightradar24.com

Das Flugzeug konnte ohne weitere Zwischenfälle am Flughafen Findel landen. Aus Sicherheitsgründen wurde die Feuerwehr gerufen. Auch Busse standen bereit, um die etwa 50 Passagiere an Bord des Flugzeugs abzuholen. Die Passagiere wurden vom Piloten informiert; ihre Sicherheit war zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen, heißt es weiter. Am Ende konnten alle das Flugzeug sicher verlassen.

