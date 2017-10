(SH) - Am Sonntag wird in Luxemburg gewählt. Theoretisch müssten mittlerweile alle Bürger, die in den Wahllisten eingetragen sind, ihr Einberufungsschreiben erhalten haben. Denn das Wahlgesetz sieht vor, dass dieser Brief dem Wähler spätestens fünf Tage vor dem Termin zugestellt werden muss.



Praktisch ist dies jedoch nicht in allen Gemeinden der Fall. So warteten denn am Mittwoch immer noch einige Bürger auf ihren Umschlag. Wie das Innenministerium erklärt, liegt das Versenden der Unterlagen in der Verantwortung der Gemeinden. Wer sein Einberufungsschreiben demnach noch nicht erhalten hat, muss sich bei seiner Kommune informieren, in welches Wahlbüro er sich am Sonntag begeben muss.



Einige Gemeinden haben bereits über die sozialen Netzwerke reagiert. So weist die Stadt Echternach auf ihrer Facebookseite daraufhin, dass alle Briefe am Freitagmorgen bei der Post abgegeben wurden, es jedoch scheinbar Probleme bei der Verteilung gegeben habe: "Wer keine Berufung erhalten hat, kann sich bei der Gemeinde melden, oder eine Kopie des Schreibens im Empfang abholen." Weiter heißt es, dass sich alle Wahlbüros in der Grundschule befinden.



Der Umstand, dass kein Einberufungsschreiben zugestellt wurde, entbindet unterdessen nicht von der Wahlpflicht. Betroffene Bürger können am Sonntag einfach ihren Ausweis vorlegen.







Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.