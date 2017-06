(L.E.) - Am Donnerstag Abend hatte ein Gasleck für Aufregung rund um den Burgoard in Esch/Alzette gesorgt. Mittlerweile wurde das Problem gefunden und behoben. Am Freitagmorgen gab Schöffe Henri Hinterscheid im Rahmen der Gemeinderatssitzung Aufklärung über das was geschehen war.

Offenbar hatte eine rund 60 Jahre alte Wasserleitung ein Leck, was für einen anhaltenden Wasseraustritt mit hohem Druck gegen eine daneben verlaufende Gasleitung gesorgt hatte. Am Donnerstag hatte diese dann gegen Mittag nachgegeben, so dass Sudgaz ihrerseits einen Gasverlust sowie Wasser im Gasnetz feststellte.



Die Gaszufuhr wurde sofort abgestellt, so dass mehrere Stadtviertel bis zum Freitagmorgen vom Netz abgetrennt waren. Laut LW Informationen war auch das Wassernetz aus Richtung Sebes zeitweise abgestellt worden, um herauszufinden, ob der Rohrbruch in dem Teil des Wassernetzes zu suchen sei, der von der Sebes, oder in dem der von stadteigenen Quellen gespeist wird. Offenbar war letzteres der Fall.





