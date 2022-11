Viele Terminals und Bancomate funktionierten am Donnerstag nicht, Zahlungen waren zeitweise nur in Bar möglich.

Worldline

Bezahlkarten wegen technischer Probleme lahmgelegt

(TJ) – Beim Operateur für Zahlungskarten Worldline gibt es am Donnerstag ein Problem. Die Zahlungskarten, Bancomate usw. funktionieren nicht. In Supermärkten wurden die Kunden per Durchsage auf die Panne aufmerksam gemacht. Einkäufe waren demnach nur in bar möglich. Ab 11 Uhr normalisierte die Lage sich nach und nach, weitere Störungen im Laufe des Tages sind aber nicht auszuschließen. Zusätzliche Informationen sollen im Laufe des Tages folgen, eine diesbezügliche LW-Anfrage bei Worldline blieb bislang unbeantwortet.

