(nas) - Es war ein seltener Anblick, der sich am Montagabend in der Avenue de la Liberté bot und denn auch für so manch verwunderte Blicke sorgte. Dennoch ist es ein Termin, der jedes Jahr kurz vor Nationalfeiertag fest im Terminkalender der Hauptstadt steht: Die Generalprobe für die Militärparade, die am Nationalfeiertag ab 11.30 Uhr wieder Tausende Besucher in die Avenue de la Liberté locken wird.



Damit an diesem Tag alles nach Plan läuft – und die fast 1.000 Teilnehmer, darunter Soldaten der Luxemburger Armee sowie Polizei und zivile Einsatzkräfte im Takt voranschreiten - probten sie das Defilee am Montagabend ab 21 Uhr.