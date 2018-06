Probe für die Militärparade

Am Samstag findet die Militärparade zum Nationalfeiertag statt. Damit die Teilnehmer schön im Gleichschritt bleiben, wurde am Montagabend in der Hauptstadt geübt.

Am Samstag findet die Militärparade zum Nationalfeiertag statt. Damit die Teilnehmer schön im Gleichschritt bleiben, wurde am Montagabend in der Hauptstadt geübt.

(SH) - Wenn am Samstag um 12 Uhr Tausende Schaulustige in der Hauptstadt die Militärparade zum Nationalfeiertag genauestens verfolgen, darf nichts schief gehen.



Damit die Teilnehmer des Defilees bestens auf ihren Auftritt vorbereitet sind und schön im Gleichschritt bleiben, fand am Montagabend in der Avenue de la Liberté die Generalprobe statt. An der Parade werden sich am Samstag rund 1.000 Personen beteiligen, darunter Soldaten, Polizisten aber auch zivile Einsatzkräfte.

Die Probe am Montag war dabei nicht die erste. Bereits in der vergangenen Woche waren in der Hauptstadt erste Vorbereitungen auf den Nationalfeiertag wahrzunehmen. So überflogen am Mittwochmittag mehrere Militärflugzeuge und Helikopter das Bahnhofsviertel. Wer sie verpasst hat, bekommt am Wochenende eine zweite Chance, denn auch sie werden am Samstag ein Bestandteil der Militärparade sein.