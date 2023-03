Statt an der Mosel präsentieren die Prinzer ihre Qualitätsweine in der Ettelbrücker Däichhal. Ein Termin, den sich Weinliebhaber nicht entgehen lassen.

Wäikues in Ettelbrück

Privatwinzer bieten erste Kostproben des jungen Jahrgangs an

Nadine SCHARTZ Statt an der Mosel präsentieren die Prinzer ihre Qualitätsweine in der Ettelbrücker Däichhal. Ein Termin, den sich Weinliebhaber nicht entgehen lassen.

Eigentlich ist der „Maacher Wäimoart“, der traditionell am Freitag nach Ostern in Grevenmacher stattfindet, die Gelegenheit, bei der Weinkenner und -liebhaber sich erstmals ein Bild vom neuen Jahrgang machen können. Doch die Privatwinzer präsentieren an diesem Donnerstag und Freitag ihre jungen Weine des Jahrgangs 2022 bereits in der Ettelbrücker Däichhal.

Zur diesjährigen Wäikues bieten rund 36 private Winzerbetriebe aus der Moselregion ihre Weine und Crémants zum Verkosten an. Den Auftakt ließen sich nicht nur Weinliebhaber aus der Stadt, sondern aus der ganzen Region nicht entgehen. War es doch die erste Gelegenheit, sich ein Bild vom neuen Weinjahrgang zu machen.

Mit der Wäikues, die am Freitag noch von 16 bis 21 Uhr geöffnet ist, fiel damit der Startschuss der Probetage. Der Eintritt ist frei, lediglich das Verkostungsglas kostet 15 Euro. Der nächste Termin ist der 14. April mit dem „Maacher Wäimoart“.



