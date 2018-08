Privatsache

Während die Online-Community sich zur Urlaubszeit freizügig zeigt, treibt die Datenschutzgrundverordnung skurrile Blüten. Eine frappierende Diskrepanz.

Sonne, Strand und Meer: Auch wer im Sommer nicht in die Ferne schweift, kann dennoch etwas Urlaubsfeeling erhalten. Ganz bequem, vom Sofa aus, via seine Freunde in den sozialen Medien. Die Sorge um Privatsphäre rückt dabei offenbar in den Hintergrund, der Umgang mit persönlichen Daten scheint recht offenherzig. Im krassen Gegensatz dazu steht die neue Datenschutzgrundverordnung beziehungsweise die teils skurrilen Blüten, die diese treibt.



Als im Frühjahr bekannt wurde, dass das Unternehmen Cambridge Analytica auf die Daten von Millionen Facebook-Nutzern zugegriffen hatte, hagelte es Kritik ...