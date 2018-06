Die Lentille Terre Rouge in Esch/Alzette könnte bald in die Hände eines privaten Bauherrn übergehen - der bereits das Plateau du Funiculaire in Differdingen entwickelt hat.

Lokales 2 Min.

Privater Bauherr will Escher Lentille Terre Rouge kaufen

Nicolas ANEN

Vielen dürfte die Lentille Terre Rouge in Esch/Alzette wegen der 2001 dort errichteten Filmkulissen, die Venedig darstellten, in Erinnerung geblieben sein. Nun soll ein neues Viertel dort entstehen, diesmal aber dauerhaft.

„Wir haben es noch nicht gekauft“, antwortet Alexandra Machot, Pressesprecherin der Immobiliengesellschaft IKO, auf die Escher Industriebrache an der Grenze zu Frankreich angesprochen ...

