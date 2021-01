Im Gemeinderat der Hauptstadt wurde am Montag über die Patrouillen der privaten Sicherheitsfirma diskutiert. Der Vertrag wird verlängert.

Private Wachleute in der Hauptstadt: Vertrag verlängert

David THINNES Im Gemeinderat der Hauptstadt wurde am Montag über die Patrouillen der privaten Sicherheitsfirma diskutiert. Der Vertrag wird verlängert.

Die Patrouillen privater Sicherheitsfirmen im Bahnhofsviertel sind am Montagnachmittag Diskussionsthema im Gemeinderat der Stadt Luxemburg. Die Oppositionsparteien LSAP, Déi Gréng, Déi Lénk und ADR hatten sich in einer dringenden Frage an die Bürgermeisterin Lydie Polfer und den Schöffenrat gewandt.

Zur Erinnerung: Seit Anfang Dezember 2020 sind im Bahnhofsviertel und in der Oberstadt Teams einer privaten Sicherheitsfirma unterwegs. Dies hatte für Aufregung gesorgt. CSV-Schöffe Laurent Mosar hatte angekündigt, dass der Vertrag mit der Firma GDL Security wohl verlängert würde und eine Ausweitung auf Bonneweg möglich sei.

Der Vertrag lief über zwei Monate - bis Ende Januar - und wird nun für weitere zwei Monate verlängert, wie Lydie Polfer mitteilte. „Nach diesen zwei Monaten müssen wir eine neue Ausschreibung vornehmen. Und wir werden dann auch analysieren, ob der Perimeter ausgeweitet werden kann und in großen Teile von Bonneweg ebenfalls patrouilliert wird“, so Lydie Polfer.

Diese Überwachungsaufgaben im öffentlichen Raum sind nicht im Gardiennage-Gesetz vorgesehen. Die Bürgermeisterin weist den Punkt der Illegalität vehement zurück: „Dieser Schöffenrat hat nichts Illegales gemacht.“ Dies gilt auch, für die Frage der Opposition, ob diese privaten Wachleute die Polizei bei vereinzelten Fällen bei ihrer Arbeit behindert hätten. Die Situation im Bahnhofsviertel habe sich merklich entspannt. „Das heißt aber nicht, dass das Problem nicht mehr existent ist.“

Durch dieses Gesetz können die privaten Sicherheitsfirmen unter anderem die Bewachung von Gebäuden und Gegenständen abdecken. Justizministerin Sam Tanson sagte am Montagmorgen beim Radio 100,7, dass sie das Gesetz anpassen will, ein „Outsourcing von Polizeiaufgaben zu legalisieren ist aber nicht das Ziel“. Sie verweist auch auf eine Stellungnahme des Staatsrates in diesem Kontext aus dem Jahr 2002: „Der Staatsrat hat sich gegen eine generelle Überwachung durch private Sicherheitsfirmen im öffentlichen Raum ausgesprochen.“

Innenministerin schreitet bei Lydie Polfer ein

Die vier Oppositionsparteien hatten sich Anfang Dezember 2020 in einem Brief, der dem „Luxemburger Wort“ vorliegt, an die Innenministerin gewandt. Sie stellen die Legalität des Vertrages mit der Sicherheitsfirma infrage. In ihrer Antwort vom 21. Januar 2021 beschreibt Taina Bofferding die Aufgabe der Polizei folgendermaßen: „L'exercice de la police administrative constitue un service public dont l'organisation ne peut pas être déléguée, mais la collectivité publique doit assurer en régie. La délégation, par la commune à une personne physique ou morale, de mission de maintien de l'ordre, que ce soit par un contrat ou par und autre moyen, est, à priori, non conforme au principe précité“.

Deswegen sei sie bei der Bürgermeisterin „eingeschritten“, um „eine genauere Beschreibung der Aufgaben dieser Firma zu erhalten, damit diese nicht in den Kompetenzbereich der Staatsgewalt übergreifen“. Lydie Polfer bestätigt am Montag, dass es ein Treffen gab: „Wir haben uns auf eine Präzisierung der Aufgabenstellung geeinigt.“

Immer wieder wird über einen erweiterten Kompetenzbereich der Ordnungshüter der Gemeinden, den sogenannten agents municipaux, gesprochen. 2017 wurde bereits ein Gesetzesvorschlag eingebracht. Seitdem ist nichts mehr passiert. Taina Bofferding verspricht nun einen neuen juristischen Kader, damit „die agents municipaux vermehrt in die Einhaltung der öffentlichen Ordnung eingreifen können“. In den „kommenden Wochen“ sollen die Änderungen des Gesetzesvorschlages dem Regierungsrat präsentiert werden.

