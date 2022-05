Weil sein 19-jähriger Sohn an einer seltenen Krankheit leidet, versteigert Prinz Robert von Luxemburg große Teile seiner Weinsammlung.

Für einen guten Zweck

Prinz von Luxemburg versteigert mehr als 4.200 Weinflaschen

Weil sein 19-jähriger Sohn an einer seltenen Krankheit leidet, versteigert Prinz Robert von Luxemburg große Teile seiner Weinsammlung.

4.200 Weinflaschen im Wert von geschätzten 2,65 Millionen Euro sollen am 21. Mai in New York aus dem Besitz eines adligen Luxemburgers versteigert werden, wie der „Trierische Volksfreund“ berichtet. Prinz Robert von Luxemburg ist der Cousin von Großherzog Henri und sein 19-jähriger Sohn Prinz Frederik leidet an einer Mitochondrienerkrankung, wodurch den Körperzellen Energie entzogen wird, was wiederum zu Fehlfunktionen von Organen führen kann.

„In unserer Familie gibt es ein Leben vor dem 26. Juli 2016 und ein Leben danach“, wird der Prinz zitiert in Bezug auf die Diagnose seines Sohns. Die Versteigerung im berühmten New Yorker Auktionshaus Sotheby's soll nun Geld in die Kassen der von Prinz Robert und seiner Frau Julie im vergangenen Jahr gegründeten Stiftung PolG spülen, durch die ein Heilmittel für die seltene Krankheit gefunden werden soll. Die teuersten Flaschen werden zwischen 140.000 und 180.000 Euro gehandelt. Auch aus Luxemburg können Interessierte online an der kostspieligen Auktion für einen guten Zweck teilnehmen.

Skandal im konservativen Luxemburg

Prinz Robert ist der Sohn von Prinz Charles von Luxemburg, welcher vor vielen Jahren mit der Heirat einer weltlichen und bereits geschiedenen Amerikanerin einen Skandal im konservativen Luxemburg auslöste. Sein Bruder, Alt-Großherzog Jean, entzog ihm daraufhin den Adelstitel, welchen er nur aufgrund eines Dekrets zurückerhielt.

Sein Sohn wurde 1968 auf Schloss Fischbach im Großherzogtum geboren und lebt mit seiner Frau Julie Ongaro und drei Kindern in Genf. Er leitet das Unternehmen Domaine Clarence Dillon in Bordeaux, welches mit 88 Hektar eines der weltgrößten Weinproduzenten ist. Zudem besitzt er ein Hotel in Paris.

