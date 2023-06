Am Vorabend des Nationalfeiertags stand in der Minettemetropole der traditionelle Besuch des erbgroßherzoglichen Paares an. Zum ersten Mal war der dreijährige Prinz Charles mit dabei.

Lokales 18 2 Min.

Besuch der erbgroßherzoglichen Familie

Prinz Charles verzückt Esch/Alzette

Mike STEBENS Am Vorabend des Nationalfeiertags stand in der Minettemetropole der traditionelle Besuch des erbgroßherzoglichen Paares an. Zum ersten Mal war der dreijährige Prinz Charles mit dabei.

Es war unklar, ob der Himmel seine Schleusen am Donnerstagnachmittag öffnen würde oder seine Wassermassen vorerst noch für sich behalten würde. Die Wettervorhersage war jedenfalls in den vorangegangenen Tagen ein beliebter Diskussionsgegenstand, es waren sogar Gewitter befürchtet worden. Doch das Wetter meinte es gut mit den Besuchern in Esch/Alzette. Zwar kam es gegen 15 Uhr zu einem heftigen Regenschauer, anschließend blieb es allerdings trocken.



Leicht verspätete Ankunft

Kurz nach 17 Uhr warteten auf der Place de la Résistance bereits zahlreiche Schaulustige sehnsüchtig auf die Ankunft des Erbgroßherzogs. Dieser hatte leichte Verspätung. Als sein Fahrzeug sich schließlich näherte, wehten haufenweise Fahnen mit den luxemburgischen Farben in der Luft.

18 Erbgroßherzoglicher Besuch in Esch/Alzette

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Innenministerin Taina Bofferding, Arbeitsminister Georges Engel und Bürgermeister Georges Mischo. Foto: Christophe Olinger Ankunft von Erbgroßherzog Guillaume in Esch. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkriegs beim Monument des morts. Foto: Christophe Olinger Die Guiden a Scouten begrüßten ihren Pfadfinderchef mit Begeisterung. Foto: Christophe Olinger Erbgroßherzog Guillaume nahm sich viel Zeit und schüttelte jedem die Hand. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Erbgroßherzog Guillaume im Gespräch mit einer Besucherin. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Er zog alle Blicke auf sich: der dreijährige Prinz Charles. Foto: Christophe Olinger Prinz Charles bestaunte das Orchester. Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Foto: Christophe Olinger Ein Selfie mit dem Erbgroßerzog. Foto: Christophe Olinger Die Guiden a Scouten mit Chef-Scout Guillaume. Foto: Christophe Olinger

Begleitet von den Klängen des Wilhelminus wurde der Erbgroßherzog feierlich von Chambervizepräsident Mars Di Bartolomeo, Innenministerin Taina Bofferding sowie Bürgermeister Georges Mischo empfangen. Neben ihnen waren auch noch Arbeitsminister Georges Engel, Umweltministerin Joëlle Welfring und der neue Familienminister Max Hahn anwesend. Für Letzteren war es der erste öffentliche Auftritt als Minister.

Erbgroßherzog Guillaume gedachte am Monument des morts der Opfer des Zweiten Weltkriegs und legte einen Blumenkranz nieder. Anschließend ging es zu Fuß durch die Alzettestraße in Richtung Rathausplatz. Der Erbgroßherzog zeigte sich volksnah und schüttelte jede Hand, die ihm entgegengestreckt wurde. In der Einkaufsstraße tummelten sich vergleichsweise wenige Menschen. Vor allem auf den überdeckten Terrassen, die Schutz vor möglichem Regen bieten, waren beinahe alle Plätze besetzt.

Ein begeisterter Prinz Charles

Auf der Tribüne vor dem Rathaus erwartete Erbgroßherzogin Stéphanie gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn ihren Gatten. Um die 40 Vereine zogen an den Ehrengästen vorbei, die bereitwillig Applaus spendeten. Als es an den Lëtzebuerger Guiden a Scouten war, stand der Erbgroßherzog, der zugleich den Titel des Oberpfadfinders trägt, auf und streckte ihnen den Pfadfindergruß entgegen. Prinz Charles schaute unterdessen begeistert in Richtung Orchester und schien sich über den Trubel zu freuen.

Im Gemeinderatssaal erklärte Georges Mischo, es sei eine Ehre, die erbgroßherzogliche Familie willkommen zu heißen, insbesondere da Prinz Charles erstmalig an den Feierlichkeiten teilnehme. Der Bürgermeister erinnerte auch an die Situation in der Ukraine: „Nach mehr als anderthalb Jahren herrscht noch immer Krieg auf dem europäischen Kontinent. Deshalb denken wir heute auch an die Ukraine und an alle ukrainischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die hier in Esch eine neue Heimat gefunden haben.“

Das erbgroßherzogliche Paar durfte sich anschließend im goldenen Buch der Stadt verewigen. Es folgte ein kurzer Gang aufs Balkon, um den Anwesenden auf dem Rathausplatz zuzuwinken. Den Abschluss machte ein Spaziergang über das „Escher Volleksfest“. Nachdem der Erbgroßherzog unter den Blicken einiger Pfadfinder ein Lagerfeuer angezündet hatte, ging es für ihn weiter in Richtung Hauptstadt. Auf dem Rathausplatz wurde noch weitergefeiert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.