Von Montag werden landesweit alle Abschlussschüler den Unterricht besuchen - unter besonderen Vorkehrungen. Das "Luxemburger Wort" verschaffte sich einen Eindruck davon, welcher Anblick die Schüler am Montag im hauptstädtischen Kolléisch erwartet.

Primaner drücken von Montag an wieder die Schulbank

Rosa CLEMENTE

Es gab Kritik vonseiten der Gewerkschaften, öffentliche Briefe an die Regierung und sogar Petitionen: Nichts aber hinderte Bildungsminister Claude Meisch daran, an seinem Plan festzuhalten, den Schulbetrieb in Luxemburg im Mai wieder schrittweise aufzunehmen. Und so werden von Montag an landesweit alle Abschlussschüler erneut die Schulbank drücken müssen. Dies allerdings unter strengen Sicherheitsvorkehrungen.

Einen Einblick darüber, wie es am Montagmorgen bei der Ankunft der Primaner im hauptstädtischen Kolléisch aussehen wird, verschaffte sich das „Luxemburger Wort“ bereits Ende vergangener Woche. Hier einige Bilder:

9 Die Schüler müssen je nachdem, in welchem Flügel sich ihr Klassensaal befindet, unterschiedliche Eingangstüren nutzen. Foto: Guy Jallay

Bildergalerie

Die Angaben sind klar, wer in den Südflügel muss, darf nur durch die Tür neben der Bibliothek das Schulgebäude betreten. Foto: Guy Jallay An jeder Ecke stehen Desinfektionsmittel für Schüler und Lehrer. Foto: Guy Jallay Vor dem Betreten des Klassensaals erhält jeder 1ère-Schüler jeweils zwei Masken. Foto: Guy Jallay Alle Schulklassen werden in zwei geteilt – maximal 15 Primaner dürfen in einem Raum Platz finden. Es wird auf Distanz geachtet. Foto: Guy Jallay Im Inneren des Klassensaals haben Schüler und Lehrer die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. Foto: Guy Jallay Getränke- und Snacks-Automaten stehen leer, um die Infektionsrisiken durch das Anfassen zu verringern. Foto: Guy Jallay Und auch die Kantine und Cafeteria im Schulgebäude bleiben geschlossen.Die Schüler müssen selbst etwas mitbringen. Foto: Guy Jallay





