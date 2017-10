(jag) - Rechtsruck, titelt das "Tageblatt", die Wähler seien in Wechselstimmung. Abgestraft worden seien die Regierungsparteien aber nur bedingt, so Lucien Montebrusco. So konnten sich "Déi Gréng" und zum Teil auch die DP halten. Die LSAP hingegen habe eine richtige Ohrfeige verpasst bekommen.Die Sozialisten würde nicht nur Federn verlieren, sie würden ihr regelrecht ausgehen. Daran sei aber nicht verantwortungsloses Handeln einzelner Lokalfürsten schuld, sondern vielmehr der Umstand, dass die Linke derzeit nicht länger als valable Alternative betrachtet wird. Politiker wie Wirtschaftsminister Etienne Schneider passten eben eher in ein wirtschaftsliberales Umfeld als in sozialdemokratische Denkmuster.



Diese sieht man nun eher in der CSV, die quasi als "Mutter" der Nation in unsicheren Zeiten jeden unter seine Fittiche nimmt.

Während sich das "Lëtzebuerger Journal" mit der Titelei "Bestätigungen und Überraschungen begnügt und erst in seiner Diesntagsausgabe eine Feinanalyse durchführen will, prangert auf der "Le Quotidien"-Titelseite: La Revanche du CSV".

Eine orangefarbene Welle sei über das Land gespült, hinter der CSV seien Déi Gréng die großen Gewinner dieser Wahl. In vielen Gemeinden werden sie das Zünglein an der Waage sein. Ihr Verhalten wird in den nächsten Tagen stark unter Beobachtung stehen, dies im Hinblick auf die Parlamentswahlen. Insgesamt habe die CSV etwas mehr als 30 Prozent der Stimmen geholt, ein klares Vorzeichen für die Parlamentswahlen, so Laurent Duraisin. Auch wenn dies 2013 nicht der Fall war, als die CSV in die Opposition gehen musste. Die Wähler haben dies wohl nicht vergessen.



CSV gewinnt, LSAP verliert, titelt das "Luxemburger Wort" und zeigt auf der Titelseite nur strahlende schwarz-grün Politiker. Die CSV gehe mit dem "nötigen Rückenwind" in die Nationalwahlen, meint Marc Schlammes.



Die CSV zieht mit breiter Brust in den nationalen Wahlkampf, so Gilles Siebenaler in der gleichen Zeitung. Für die LSAP hingegen stellt sich wohl oder übel die Profilfrage. Lösungen für seine Problem habe der Wähler im LSAP-Wahlprogramm offensichtlich nicht gefunden.