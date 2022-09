„Président"-Käse werden zurückgerufen

Mehrere Käseprodukte sollen nicht verzehrt werden. Grund sind Fremdkörper im Produkt.

(TJ) - Mehrere Käseprodukte der Marke „Président“ werden vom Hersteller zurückgerufen und sollen nicht mehr verzehrt werden. Metallische Fremdkörper können sich in die Käse eingeschlichen haben, was beim Verschlucken zu inneren Verletzungen führen kann und schlimmstenfalls eine Erstickungsgefahr darstellt. Dies teilt das Kommissariat für Lebensmittelsicherheit am Montag mit. Die Molkereigruppe Lactalis, der auch die Marke Président gehört, hatte die Lebensmittelbehörden auf die Rückrufaktion hingewiesen.

Um diese Produkte geht es:

200-Gramm-Packungen Sainte Maure Président mit dem Barcode 3228020114225 und den Haltbarkeitsdaten 06/10/2022, 17/10/2022, 20/10/2022 AUS DEN lOSEN227AD0548, 227AD0540, 234EC0548, 234EC0532, 241AD0832, UND 241AD0548

Fromage de chèvre Président als 1-KG-Packungen mit dem Barcode 3482010000527, haltbar bis 25/10/2022, Losnummer 238ACN16

La Bûche Fondante Président, Unité & Code EAN 180g 3228021170053, Unité & Code EAN 250g 3228023080015, Unité & Code EAN 380g 3228023180036, Unité & Code EAN 250g + 20% offert 3228021190150 mit den Haltbarkeitsdaten 24/09/2022 und 10/10/2022.

Die Käse wurden von Alima, Cactus; Cora, Delhaize, Match, Smatch, Pallcenter, Epicerie Food 2Go (Bereldingen), Epicerie Am Duerf (Schrondweiler), Epicerie Billa - Bonissim sàrl (Wormeldingen) und Epicerie Massen (Wemperhardt) verkauft.

