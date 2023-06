Bei der offiziellen Zeremonie in der Philharmonie wurden auch dieses Jahr am Nationalfeiertag Vertreter aus der Gesellschaft ausgezeichnet.

Nationalfeiertag 2023

Premier und Großherzog ehren sechs Persönlichkeiten

Bei der offiziellen Zeremonie in der Philharmonie wurden auch dieses Jahr am Nationalfeiertag Vertreter aus der Gesellschaft ausgezeichnet.

Großherzog Henri, Premierminister Xavier Bettel und Chamber-Präsident Fernand Etgen haben am Nationalfeiertag in Luxemburg sechs Persönlichkeiten aus Sport, Kultur, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft mit Verdienstorden geehrt.

Kraftsportler Georges Christen, bekannt als „stärkster Mann von Luxemburg“, erhielt für sein Engagement in der Freiwilligenarbeit, insbesondere bei der Caritas, den Offiziersorden der Eichenkrone. Christen hatte vor 16 Jahren ein Trainingsprogramm für Personen in schwierigen Lebenssituationen ins Leben gerufen. Mehr als 100 Personen haben das Programm „Rebuilding“ pro Jahr durchlaufen.

6 Fußballer Leandro Barreiro wurde am Freitag in der Philharmonie mit einem Orden ausgezeichnet. Foto: Marc Wilwert

Bildergalerie

Fußballer Leandro Barreiro wurde am Freitag in der Philharmonie mit einem Orden ausgezeichnet. Foto: Marc Wilwert Georges Christen erhielt das Offizierskreuz des Eichenordens. Foto: Marc Wilwert Die Künstlerin Monique Mille wurde für ihre Freiwilligenarbeit geehrt. Foto: Marc Wilwert Die Kulturjournalistin Christiane Kremer bekam das Offizierskreuz des Eichenordens verliehen. Foto: Marc Wilwert Unternehmer René Elvinger ist nunmehr Kommandeur des Eichenordens. Foto: Marc Wilwert Lebensretter Kelvin Josue Alvarado Oliva erhielt eine "Médaille d'honneur pour acte de courage et de dévouement en vermeil". Foto: Marc Wilwert

Die Kulturjournalistin Christiane Kremer wurde in der Philharmonie ebenfalls mit dem Offiziersorden der Eichenkrone ausgezeichnet. „Die Kunstkritik ist wesentlich, um die Kultur voranzubringen und ihre Inhalte zu vermitteln“, sagte Premierminister Xavier Bettel bei der Ordensüberreichung. Kremer habe diese Rolle seit 1985 „mat Brio“ erfüllt. Auch in ihrer Rente sei sie weiterhin als Botschafterin der Kultur in Luxemburg aktiv.



Fußballprofi Leandro Barreiro Martins wurde am Freitag mit dem Ritterorden der Eichenkrone geehrt. Premierminister Xavier Bettel lobte den 23-Jährigen, gebürtigen Erpeldinger, in seiner Rede als „wonnerbaren Ambassadeur fir eis Land an de Sport“. Der Spieler des Bundesligaclubs Mainz 05 nehme eine „Vorbildrolle für junge Menschen und uns alle“ ein, so Bettel.

Der Unternehmer René Elvinger, der 1976 den Grundstein für die heutige Firma Cebi mit Sitz in Steinsel gelegt hatte, wurde mit dem Kommandeurskreuz geehrt. Elvinger hat sich im März aus dem operativen Geschäft des Autozulieferers zurückgezogen, wirkt jedoch hinter den Kulissen weiterhin mit. An dem Firmensitz in Steinsel sind 700 Menschen beschäftigt. Weltweit sind mehr als 3.000 Mitarbeiter für die Cebi Group tätig.

Monique Mille wurde für ihre Freiwilligenarbeit mit dem Kommandeurskreuz ausgezeichnet. Mille, die vorwiegend für ihre Tätigkeiten am Theater und im Kabarett bekannt ist, engagiert sich in der Amicale des Centre intégré pour Personnes agées (CIPA) in Howald.

Lebensretter Kelvin Josue Alvarado Oliva wurde bei dem Festakt in der Philharmonie mit einer Ehrenmedaille bedacht, nachdem er einem Menschen im November 2022 nach einem schweren Verkehrsunfall das Leben gerettet hatte. Ohne die geringste Schutzausrüstung habe Alvarado Oliva die Person aus einem brennenden Auto befreit. Dabei zog er sich Verletzungen an beiden Händen zu und musste selbst in die Klinik gebracht werden. „Duerch Ären Zivilcourage konnt net nëmmen engem Mënsch d’Liewe gerett ginn, mee Dir sidd eis och alleguerte e Virbild“, sagte Xavier Bettel und bedankte sich bei dem Ersthelfer für dessen „außergewöhnlichen“ Einsatz.



