Préizerdaul: Neuer Schöffenrat designiert

Mit der Designation eines neuen Schöffenrats wurde am Mittwoch im Préizerdaul jener Schöffenwechsel vollzogen, der vergangene Woche mit der Ablehnung des Budgetplans für 2021 eingeleitet worden war.

Bei den Gegenstimmen von Schöffe René Zigrand und Rat Tom Schaus wurde am Mittwoch im Gemeinderat Préizerdaul ein Misstrauensantrag gegen den aktuellen Schöffenrat besiegelt, um in der Folge in Geheimwahl ein neues Führungstrio zu bestimmen, dem künftig neben dem amtierenden Bürgermeister Marc Gergen und dem zweiten Schöffen Marc Rehlinger nun also auch Fernand Muller als neuer erster Schöffe angehören soll.

René Zigrand nicht mehr Teil des Schöffenrats

Innerhalb von gut 20 Minuten wurde so zu Ende geführt, was am vergangenen Donnerstag mit der mehrheitlichen Ablehnung der Budgetvorlage eingeleitet worden war: der erzwungene Abschied des mittlerweile von einer Mehrheit der Räte als untragbar erachteten René Zigrand aus dem Schöffenrat, dessen Bildung 2017 aber wohl ohnehin eher einem Zweckbündnis als einer Liebeshochzeit entsprungen war ...