(CR) - Gegen 18 Uhr fing am Freitagabend aus ungeklärten Gründen, ein Auto, das auf einem Parkplatz neben dem Kindergarten im Préizerdaul stationiert war, Feuer.



Beim Eintreffen der Feuerwehren aus dem Préizerdaul , die von ihren Kollegen aus Grosbous unterstützt wurden und sofort am Einsatzort eintrafen, stand das Fahrzeug bereits voll in Flammen. Bedient durch die enorme Hitzeentwicklung versuchten die Rettungseinheiten ein in direkter Nähe stationiertes Auto noch rechtzeitig abzukühlen - was ihnen weitgehend gelang.



Während am ersten Fahrzeug trotz aller Rettungsversuche Totalschaden entstand, erlitt das zweite Fahrzeug weniger großen Schaden. Am Einsatzort waren die Polizeibeamten aus Redingen/ Attert, die den Vorfall zum Protokoll aufnahmen. Personen kamen glücklicherweise nicht zu schaden.