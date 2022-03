Wer ein paar Euro sparen will, wartet noch mit der Fahrt zur Tankstelle. Ab Donnerstag wird das Tanken wieder billiger.

Tanken in Luxemburg

Preise für Diesel und Benzin gehen weiter auf Talfahrt

Wer ein paar Euro sparen will, wartet noch mit der Fahrt zur Tankstelle. Ab Donnerstag wird das Tanken wieder billiger.

(jt) – Kraftstoffe haben in den vergangenen Wochen eine wahre Preisrallye hinter sich. Doch nun scheint sich der Trend umzukehren: Am Donnerstag sinken in Luxemburg sowohl die Preise für Benzin und Diesel als auch für Heizöl. Das teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Den Liter Diesel kostet ab Donnerstag maximal 1,626 Euro (minus 9,1 Cent). Wer erst morgen tankt, spart sich somit von einem Tag auf den anderen 4,55 Euro pro 50-Liter-Tankfüllung.

Beim Benzin sinken die Preise jeweils um 6,6 Cent je Liter. Benzin mit 95 Oktan wird künftig für 1,665 Euro je Liter abgegeben, die Sorte mit 98 Oktan für 1,737 Euro.

Auch beim Heizöl gibt es einen Preisrückgang: Sowohl die schwefelarme (50 ppm S) als auch die schwefelfreie Sorte (10 ppm S) sind ab Donnerstag jeweils 10 Cent pro Liter billiger zu haben.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.