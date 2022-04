Ab Mitternacht sinkt der Preis für einen Liter Benzin, Dieselfahrer müssen allerdings tiefer in die Tasche greifen.

Op der Pompel

Preise für Benzin sinken leicht, Diesel wird teurer

(jwi) - Ab Mitternacht wird es für die Autofahrer mit Ottomotor an den Tankstellen günstiger - wenn auch nur ein paar Cent. So kostet das 98er-Benzin am Dienstag mit 1,820 Euro je Liter 1,3 Cent weniger als noch am Montag; das 95er sinkt um 1,2 Cent auf 1,721 Euro.

Der Diesel-Preis steigt indes um ganze 3,5 Cent auf 1,792 Euro. Auch der Literpreis für Heizöl 50 ppm steigt um 3,1 Cent auf 1,199 Euro.





