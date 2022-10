Am Dienstag erscheinen an den Anzeigetafeln der Tankstellen erneut neue Spritpreise. Der Liter Benzin wird fast fünf Cent teurer.

Tanken in Luxemburg

Preis für Benzin steigt um fast fünf Cent pro Liter

Am Dienstag erscheinen an den Anzeigetafeln der Tankstellen erneut neue Spritpreise. Der Liter Benzin wird fast fünf Cent teurer.

(lm) - Fahrer eines Benziners greifen ab Dienstag an der Zapfsäule wieder etwas tiefer in die Tasche. Um Mitternacht verteuert sich die 95er-Variante des Kraftstoffes um 4,7 Cent je Liter auf 1,722 Euro. Der Literpreis für Super Plus steigt um 4,2 Cent auf 1,987 Euro pro Liter.

Der Preis für Diesel bleibt indes am Dienstag unverändert bei 1,97 Euro pro Liter. Auch Heizöl wird um Mitternacht weder günstiger noch teurer. Damit kosten sowohl das schwefelarme Öl als auch die schwefelhaltigere Sorte (50ppm) nach wie vor 1,387 Euro pro Liter.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.