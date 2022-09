Super und Super Plus ziehen nach der Hausse des Dieselpreises nach. Ab Samstag müssen auch Fahrer eines Benziners tiefer in die Tasche greifen.

Neue Energiepreise

Preis für Benzin steigt am Samstag wieder

(lm) - Nachdem am Freitag der Dieselpreis in Höhe geschossen war, zieht am Samstag das Benzin nach. Sowohl Super als auch Super Plus verteuern sich um Mitternacht.

Die 95er-Variante kostet ab Samstag 5,3 Cent je Liter mehr, der Preis liegt somit bei 1,675 Euro. Die Hausse des 98er-Benzin ist mit 2,4 Cent pro Liter etwas geringer. Der Literpreis des Kraftstoffs beträgt also ab Mitternacht 1,898 Euro.

Der Dieselpreis bleibt indes unverändert bei 1,84 Euro pro Liter. Auch Heizöl kostet am Samstag noch so viel wie am Vortag. Das schwefelarme 10ppm-Heizöl wird für 1,258 Euro je Liter frei Haus geliefert. 50ppm-Öl kostet 1,259 Euro pro Liter.





