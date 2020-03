Nachdem am Mittwoch die Preise für 98er Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas um teilweise um fast 9 Cent fielen, folgt am Donnerstag das 95er Benzin.

Preis für 95er Benzin fällt um fast 11 Cent

(SC/dpa) - Erst am Mittwoch fielen die Kraftstoffpreise in Luxemburg drastisch. Der Literpreis für 98er Benzin fiel um fast neun Cent, bei Diesel und Heizöl waren es jeweils rund 7 Cent. Der Dieselpreis liegt damit erstmals seit September 2017 bei unter ein Euro pro Liter. Der Preis für den Liter 95er Benzin blieb jedoch vorerst unverändert.

Das ändert sich am Donnerstag: Der Liter 95er Benzin fällt um Mitternacht um fast 11 Cent - von 1,157 Euro pro Liter auf 1,049 Euro pro Liter. So günstig war 95er Benzin zuletzt im März 2016.

Der Grund für den drastischen Preisverfall von Kraftstoffen liegt darin, dass es der Opec, die durch Saudi-Arabien angeführt wird, und verbündeten Ländern wie Russland, zusammen genannt Opec+, nicht gelungen war, sich auf eine Begrenzung der Erdölförderung zu einigen. Ab April können die Staaten damit wieder so viel Rohöl fördern, wie sie wollen. In der Folge waren die Ölpreise am Montag in historischem Ausmaß eingebrochen.