Datenschutz muss Sinn machen

Nationalkongress des Jägerverbands in Clerf Ruhe im Revier

Nach der harschen Kritik ihres Ex-Präsidenten an der aktuellen FSHCL-Führung um Präsident Georges Jacobs stand dem Luxemburger Jägerverband am Sonntag in Clerf vermeintlich ein spannungsgeladener Kongress bevor. Statt Schüssen fielen dagegen aber Parolen der Einigkeit.