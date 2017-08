Par Christelle Brucker

Mercredi, les allées de la Schueberfouer installée pour 20 jours au Glacis, étaient bondées pour l'ouverture.

Mais alors qu'on pouvait s'attendre à des précautions maximales au niveau de la sécurité dans le contexte de menace terroriste actuel, les visiteurs ont pu constater que les entrées des allées n'étaient absolument pas protégées.

Parmi les visiteurs, beaucoup ont été surpris voire choqués, comme Audrey, 41 ans, venue s'amuser avec un groupe d'amis: "Dès qu'on est arrivés, j'ai remarqué l'absence de protection au niveau de l'avenue de la Faïencerie. Il y a avait énormément de monde et l'entrée de l'allée était simplement barrée par quelques barrières."

"J'ai réalisé le manque de sécurité évident"

"Mais c'est véritablement un fois sous le grand portail que j'ai réalisé le manque de sécurité évident: j'attendais des amis montés à bord du Circus Welt, et tout d'un coup, je me suis rendue compte qu'un véhicule arrivant à grande vitesse depuis le Pont rouge pouvait faire de nombreuses victimes. Il n'y avait aucun bloc de béton présent."

"J'ai aussi observé qu'il y avait peu de policiers en uniforme dans les allées: de toute la soirée, je n'en ai vu que deux, qui aidaient une jeune femme en train de faire un malaise. Cela ne m'a pas rassurée du tout."

Comme cette jeune femme, de nombreux visiteurs se sont posés des questions au vu du dispositif anti-camion bélier inexistant. "Soit on pense que le Luxembourg est intouchable, soit les organisateurs ont été pris par le temps, auquel cas, je trouve que c'est une faute grave, avec les événements récents."

"Impossible de fermer complètement les accès"

Contactée par wort.lu, la Ville de Luxembourg indique "qu'une partie des blocs de béton n'a été livrée que mercredi et qu’une mise en place dans l’après-midi n’était plus possible en raison de l’arrivée des premiers visiteurs à la Schueberfouer."

Quant aux blocs déposés le long du boulevard de la Foire, ils sont censés "éviter qu’un véhicule n’entre à grande vitesse avenue de la Faïencerie". Soit, mais avouons que même sans ces blocs, la manoeuvre paraît bien compliquée.

La Ville indique encore que "les accès ne peuvent en aucun cas être fermés complètement" pour permettre aux services d’intervention et aux camions de livraison (approvisionnement des stands) de circuler.