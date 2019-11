Das leer stehende Postgebäude an der Rue Aldringen könnte fortan als Hotel genutzt werden - doch nicht nur. Die Planungen laufen derzeit auf Hochtouren.

Postgebäude wird zum Leben erweckt

Nadine SCHARTZ

Seit mehr als zwei Jahren steht das ehemalige Postgebäude an der Rue Aldringen nun leer. Pläne, was in Zukunft mit dem Postamt, das vor über 100 Jahren gebaut wurde, geschehen soll, wurden bis dato noch nicht präsentiert.

Ideen gab es jedoch schon: So wurde der Entwurf des belgischen Architekten Vincent Callebaut aus dem Jahr 2016 verworfen. Dessen Pläne sahen neben der Schaffung von Wohnungen, Geschäften und Gaststätten auch den Bau einer Glaskuppel auf dem Dach vor. Ein Vorhaben, das jedoch aufgrund der Einwände der Stadt Luxemburg scheiterte.

Stattdessen schlug Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) die Umgestaltung des historischen Gebäudes in ein Hotel – zumindest einen Teil davon – vor. Doch auch daraus wurde vorerst – hauptsächlich aus Kostengründen – nichts.



Mit dem Bau des Gebäudes wurde 1908 begonnen und diente bis vor zwei Jahren unter anderem als Postamt. Seitdem stehen die Räumlichkeiten leer. Foto: Christian ASCHMAN

Polfer: „Ich bin sehr optimistisch“

Doch nun scheinen die Pläne für die Umgestaltung konkreter zu werden. Dies deutete Lydie Polfer in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf Nachfrage von Rätin Claudine Konsbruck (CSV) zumindest an. So gab sie zu verstehen, dass das von der Stadt Luxemburg vorgeschlagene Hotelprojekt nach einigen Hürden dennoch Realität werden könnte.

„Am Anfang schien es so, als ob dies zu kompliziert sei, aber nun könnte daraus doch noch etwas werden“, erklärte sie weiter. Und: „Ich bin sehr optimistisch, dass das Gebäude so genutzt werden kann, dass es wirklich zur Belebung der Stadt beitragen kann.“ Mehr wollte die Bürgermeisterin zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht sagen.



Zusätzliche Details zu dem Vorhaben wollte die Post auf Nachfrage denn auch noch nicht preisgeben. Wie die Pressesprecherin der Post, Carmen Engels aber erklärt, sei man derzeit in der Tat in der finalen Phase der Planungen. „Wir hoffen, dass wir in den kommenden Monaten nähere Details präsentieren können“, betont sie.



Eine würdige Zukunft

Es werde angestrebt, dass in dem leer stehenden Gebäude unter anderem auch Hotellerie betrieben wird. Doch nicht nur: „Wir wollen eine gemischte Nutzung des Gebäudes auf die Beine stellen“, so Carmen Engels. Vor allem aber werde Wert darauf gelegt, eine würdige und zukunftsorientierte Zukunft für das Gebäude zu schaffen.



Ein Anliegen, das auch die Vertreter der hauptstädtischen Déi Lénk-Sektion vertreten. In einem Presseschreiben fordern deren Mitglieder unter anderem aber auch, dass das Gebäude nicht privatisiert, sondern einer öffentlichen Funktion zugewiesen wird. „Was unsere Stadt braucht, sind bezahlbare Wohnungen und öffentliche Dienstleistungen, die allen Schichten der Gesellschaft zugänglich sind“, heißt es.

Ob diese Wünsche denn auch erfüllt werden, dürfte allerdings erst 2020 mit der Präsentation der Pläne bekannt werden.