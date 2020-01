Die Schaffung eines Boutique-Hotels in dem leer stehenden Bau an der Rue Aldringen könnte schon bald Realität werden.

Postgebäude am Royal-Hamilius: Hotelprojekt rückt näher

Nadine SCHARTZ Die Schaffung eines Boutique-Hotels in dem leer stehenden Bau an der Rue Aldringen könnte schon bald Realität werden.

Die Umgestaltung des ehemaligen Postgebäudes an der hauptstädtischen Rue Aldringen zu einem Hotel wird immer wahrscheinlicher. Dies bestätigen dieser Tage sowohl Wirtschaftsminister Etienne Schneider (LSAP) als auch der Generaldirektor der Post, Claude Strasser.



„Das unter Denkmalschutz stehende Hôtel des Postes ist ohne Zweifel eines der symbolträchtigsten Gebäude der Oberstadt und ein kulturelles Erbe aus der Zeit des Staatsarchitekten Sosthène Weis“, erklärte Etienne Schneider in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage von David Wagner (Déi Lénk).



Gleichzeitig gab der Minister preis, dass die derzeitigen Studien betreffend die künftige Nutzung eine gemischte Nutzung vorsehen. Darunter falle denn auch ein Bereich Hotellerie.



Gebäude bleibt Eigentum der Post



Auch Post-Generaldirektor Claude Strasser unterstrich am Mittwoch in einem RTL-Interview, dass ein Projekt ausgearbeitet werde, das dem hohen Wert dieses historischen Gebäudes gerecht werden soll. Statt eines großen Fünf-Sterne-Hotels bevorzuge man eine Art Boutique-Hotel. Zudem soll das Hôtel des Postes der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.



„Es müssen aber noch zahlreiche Analysen durchgeführt werden“, betonte Claude Strasser weiter. Fest stehe, dass das Gebäude auch in Zukunft im Besitz der Post bleiben werde.



Bereits im November vergangenen Jahres hatte die Pressesprecherin der Post, Carmen Engels, im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“ erstmals bestätigt, dass man anstrebe, in dem Gebäude einen Teil Hotellerie zu betreiben. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Projekt laut Carmen Engels bereits in der finalen Phase der Planungen. Nähere Details zur Umgestaltung des nunmehr 112 Jahre alten Hôtel des Postes sollten in den kommenden Monaten präsentiert werden.