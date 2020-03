21 Poststellen sollen bis Montag geschlossen werden, die Öffnungszeiten der verbleibenden 35 Filialen werden angepasst. Samstags werden sämtliche Büros geschlossen bleiben.

Post schließt 21 Verkaufsstellen und passt Öffnungszeiten an

Sarah CAMES 21 Poststellen sollen bis Montag geschlossen werden, die Öffnungszeiten der verbleibenden 35 Filialen werden angepasst. Samstags werden sämtliche Büros geschlossen bleiben.

(SC) - Wie die Post am Freitag mitteilt, habe man sich beschlossen, einige Poststellen zu schließen und die Öffnungszeiten der verbleibenden Filialen anzupassen. Ab dem 21. März bleiben demnach sämtliche Poststellen samstags geschlossen.

Bereits jetzt sind einige Filialen komplett geschlossen, ab Montag sollen zusätzlich 12 weitere Büros und ein Telecom-Shop ihre Türen zu machen. Hier finden Sie eine Liste mit allen Büros, die bereits geschlossen sind, oder noch geschlossen werden:

Belair

Limpertsberg

Esch-Nord

Esch-Lallingen

Kayl

Küntzig

Kirchberg

Ulfingen

Bereldingen

Oberkorn

Wormeldingen

Bauschleiden

Bridel

Hobscheid

Leudelingen

Reisdorf

Lorentzweiler

Saeul

Rambrouch

City Concorde

Mamer

Die restlichen 35 Postbüros bleiben weiterhin geöffnet. Insgesamt werden auch vier Telecom-Shops geschlossen:

Differdingen

Kirchberg

Cloche d'Or

City Concorde

Die Post erinnert in dem Zusammenhang daran, dass viele Anliegen auch online oder per Telefon bearbeitet werden können. Der Post Contact Center ist unter der kostenlosen Rufnummer 8002 8004 (oder +352 2424 8004 aus dem Ausland) in vier verschiedenen Sprachen erreichbar.

Weitere Informationen über die Poststellen, die in Ihrer Nähe geöffnet haben, finden Sie hier.

