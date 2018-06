Mehrere 100.000 Menschen wurden am Dienstag binnen kürzester Zeit über die Entführung in Rollingergrund informiert. Auch über das Happy End nach einem Polizeieinsatz in Villerupt hinaus ziehen die Behörden eine positive Bilanz.

Positive Bilanz nach erster Amber Alert

Steve REMESCH Mehrere 100.000 Menschen wurden am Dienstag binnen kürzester Zeit über die Entführung in Rollingergrund informiert. Auch über das Happy End nach einem Polizeieinsatz in Villerupt hinaus ziehen die Behörden eine positive Bilanz.

Es waren 13 bange Stunden: Gegen 8 Uhr hatte am Dienstagmorgen ein 50-jähriger Mann in Rollingergrund nach einem Streit mit seiner Ex-Frau seinen Sohn aus deren Auto gezerrt und war dann in einem grauen Honda geflüchtet.



Gegen 21 Uhr konnten Vater und Sohn, die inzwischen den Wagen gewechselt hatten, im französischen Grenzort Villerupt geortet werden. Der Vater wurde unter dem Vorwurf der Kindesentführung von der französischen Polizei festgenommen. Nach Abschluss der Auslieferungsprozedur erwartet ihn ein Strafverfahren in Luxemburg. Artikel 368 und 369 des Strafgesetzbuches sehen für die Entführung eines Minderjährigen unter 16 Jahren eine Gefängnisstrafe von zwischen fünf und zehn Jahren vor.



Entführung beendet: Siebenjähriger ist wohlauf Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, konnten Vater und Sohn kurz hinter der französischen Grenze ausfindig gemacht werden. Der Junge sei wohlauf, hieß es. Der Amber Alert ist damit aufgehoben.

Das Opfer konnte noch am Abend wohlauf zurück zu seiner Mutter gebracht werden.



Wenige Minuten nach Eingang der Entführungsmeldung und der damit einhergehenden Überprüfungen wurde die Amber-Alert-Prozedur eingeleitet. Binnen 15 Minuten wurde die Fahndungsmeldung auf den CITA-Anzeigetafeln auf dem Autobahnnetz angezeigt. Die Medien wurden eingeschaltet und die Nachricht über soziale Netzwerke verbreitet.



Schneller und großflächiger Alarm



„Ziel der Amber Alert ist es, die Meldung über eine Kindesentführung in der heißen Phase möglichst schnell und großflächig zu verbreiten“, erklärt Polizeipressesprecher Frank Stoltz. „Das ist uns auch gelungen. Alleine der Facebook-Beitrag der Polizei hatte eine Reichweite von 260.000 Nutzern und das bis weit über die Landesgrenzen hinaus. Dazu kommen die Medienberichte und die zahlreichen Botschaften von privaten Nutzern. Wir können daher für die erste Amber Alert eine durchweg positive Bilanz ziehen.“

In den kommenden Tagen wird man prüfen, wo die Amber-Alert-Prozedur etwa auf technischer Ebene verbessert werden kann.



Vermisstenmeldungen: Amber Alert automatisch im Newsfeed "Amber alert" soll dabei helfen, vermisste Kinder schnell wieder aufzufinden. Bisher musste man sich bei dem Dienst anmelden, um Nachrichten zu erhalten. Ab sofort genügt es, in Luxemburg zu sein und Facebook zu nutzen.

Im Zusammenhang mit dem Entführungsfall erinnert Frank Stoltz daran, dass Anrufer unbedingt in der Leitung bleiben sollen, wenn sie bei einer Notrufnummer in die Warteschleife kommen. Die Notrufzentrale ist mit drei Calltakern besetzt, welche die Anrufe nacheinander und schnellstmöglich entgegen nehmen. Gestern wurde diese Zahl während der Amber-Alert-Phase indes auf sechs verdoppelt.