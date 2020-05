Täglich sagt sie dem Coronavirus den Kampf an: Reinigungskraft Vera Fernandes arbeitet im Centre hospitalier Emile Mayrisch in Esch/Alzette und weiß genau, wie wichtig gründliche Sauberkeit und Hygiene während der sanitären Krise in einem Krankenhaus sind.

Lokales 4 Min.

Porträt einer Putzfrau: „Unsere Arbeit wird nun wertgeschätzt“

Rosa CLEMENTE

Es ist kurz nach 14 Uhr – Feierabend für Vera Fernandes ...