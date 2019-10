Über 70 auf Kunst ausgerichtete Betriebe finden im 1535º Creative Hub Platz. Am Wochenende waren in Differdingen Tag der offenen Tür.

Porte Ouverte bei 1535°: Kreativwirtschaft zum Greifen nahe

Über 70 auf Kunst ausgerichtete Betriebe finden im 1535º Creative Hub Platz. Am Wochenende waren in Differdingen Tag der offenen Tür.

(LuWo) - Sechs Jahre sind vergangen, seitdem die Gemeindeverwaltung Differdingen drei frühere Hüttengebäude anmietete und sie zu kreativen Zwecken umfunktionierte. Zurzeit sind die Gebäude A und C zu 95 Prozent belegt, während das Gebäude B dabei ist, zu einer Probehalle für Film und andere Bühnenshows umgestaltet zu werden.

Tag der offenen Tür

Über 70 auf Kunst ausgerichtete Betriebe finden im 1535º Creative Hub ideale Möglichkeiten sich kreativ zu betätigen. Der Konsument kennt das fertige Produkt, weiß aber oft nicht, wie es hergestellt wird. Dies wird ihm anlässlich einer jährlichen Porte Ouverte - deren sechste Auflage an diesem Wochenende stattfand - vor Augen geführt. Seit diesem Jahr trägt der Tag der offenen Tür den Namen "Creative Day".

Und das interessierte Publikum blieb nicht aus. Sowohl kleine als auch große Besucher nutzten die Gelegenheit, die Arbeit der Künstler zu begutachten und ihnen über die Schulter zu schauen. In unzähligen Werkstätten und Ausstellungsräumen wurden die Gäste in eine komplette Palette von kreativen Beschäftigungen eingeweiht.

Die neuen Sonotron Räumlichkeiten in Halle C darf man als Tempel der Musik bezeichnen. Hier funktioniert ebenfalls seit Kurzem ein professionelles Tonstudio. Im früheren Kesselbetrieb betreibt das Luxemburger Rote Kreuz ihren Second Hand Shop. Konferenzen zu aktuellen Themen, Unterhaltungskonzerte sowie Köstlichkeiten fürs leibliche Wohl rundeten das Angebot der sechste Porte Ouverte ab.