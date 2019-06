Auf Schloss Vianden begaben sich die Besucher am Wochenende auf eine originelle Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Lokales 27

Portae temporis - Die Pforten der Zeit in Vianden

Nico MULLER Auf Schloss Vianden begaben sich die Besucher am Wochenende auf eine originelle Zeitreise durch die Jahrhunderte.

Während des Wiederaufbaus von Schloss Vianden ab 1977 wurden laufend Bauzeugnisse aus den unterschiedlichsten Epochen gefunden. Bei den Renovierungsarbeiten wurde sehr viel Wert darauf gelegt, diese teils großartigen architektonischen Meisterwerke wieder im Stil ihrer Zeit herzustellen. Das Schloss ist von daher kein Abbild nur einer bestimmten Epoche, sondern eine Mischung aus mehreren.

27 Foto: Nico Muller

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller Foto: Nico Muller

Im Rahmen der Veranstaltung „Pforten der Zeit“ begaben sich die Besucher am Wochenende auf eine Zeitreise vom 13. bis zum 18. Jahrhundert, wobei die zahlreichen Türen und Tore jeweils in eine andere Epoche führten. Sie erlebten ein ziemlich getreues Bild dessen, was sich zur jeweiligen Zeit in den Räumen der Burg zugetragen hat.

Sehen, staunen, genießen Am Wochenende hat auf Schloss Vianden das Mittelalter wieder Einzug gehalten. Ritter, Fakire, Schlangentänzerinnen und viele dunkle Gestalten sorgen für unvergessliches Spektakel.

Um diese Räume mit Leben zu füllen, stellten gleich 18 Gruppen und Einzeldarsteller verschiedene Aspekte des damaligen Lebens dar. Ein umfangreiches Rahmenprogramm mit unter anderem Eisen- und Holzverarbeitung, Waffenschau, Kräuterkunde, Medizin, Chirurgie, Buchbinden sowie einer großen Modenschau der Jahrhunderte rundeten einen lehrreichen Tag für Groß und Klein ab.