Aufgrund erhöhter Toxinwerte wurden Mais-Produkte der Marke Seeberger aus den Regalen der Luxemburger Supermärkte genommen. Ein Teil der betroffenen Produkte wurde allerdings bereits verkauft.

Popcorn-Mais aus dem Verkehr gezogen

Aufgrund erhöhter Toxinwerte wurden Mais-Produkte der Marke Seeberger aus den Regalen der Luxemburger Supermärkte genommen. Ein Teil der betroffenen Produkte wurde allerdings bereits verkauft.

(m.r.) - Die Abteilung für Lebensmittelsicherheit des Gesundheitsministeriums hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass Popcorn-Mais der Marke Seeberger in Luxemburg aus dem Verkehr gezogen wurde. Die betroffenen Produkte sollen einen erhöhten Wert von Alfatoxinen und Ochratoxinen A enthalten. Dabei handelt es sich um Gifte, die durch Schimmelpilze entstehen. Sie können in hohen Dosen schädlich für die Gesundheit sein.



Die Verpackung des betroffenen Produktes

Es handelt sich um die 500 Gramm Packung des Produkts "Maïs à éclater" der Marke "Seeberger". Betroffen sind die Produktionschargen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.01.2020.



Die Produkte wurden aus den Regalen der betroffenen Supermärkte genommen. Allerdings wurden bereits einige Produkte verkauft.