Im Zeichen des Valentintages gibt es in der Hauptstadt am Freitag kleine Herzchen aus Wolle - zum Mitnehmen.

Pont Adolphe: 500 Herzchen für die Liebe

Jeff WILTZIUS Valentinstag ist der Tag der Liebenden. Aus diesem freudigen Anlass sind am Freitag kleine Herzchen in der Hauptstadt aufgehangen worden - zum mitnehmen und weiterverschenken.

Unter dem Motto „Spread the Love“ (zu Deutsch: Verbreite die Liebe) wurden am Freitag in Luxemburg-Stadt 500 gehäkelte Herzchen in knallroter Farbe an der Fußgängerunterführung am Pont Adolphe installiert.

Die Idee hinter dieser städtischen Kunstinstallation: Jeder sei willkommen sich umzusehen, ein kleines Herz mitzunehmen und es an eine geliebte Person weiterzuverschenken.

Jeder ist willkommen sich ein Herzchen zu nehmen - solange noch welche da sind. Foto: Chris Karaba

Die roten Herzchen sollen den Menschen das Gefühl geben glücklich zu sein und sich um andere kümmern zu wollen, so die Luxemburger Künstlerin Donatella Massoli.

Schirmherr der urbanen Kunstinstallation ist das Bautenministerium (MMTP).

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.