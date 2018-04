Polstermöbel mit Geschichte

Rund 150 Klappsitze – angeblich aus einem Theater aus der Hauptstadt – haben vor Kurzem über Facebook neue Besitzer gefunden. Das „Luxemburger Wort“ hat nachgeforscht, woher diese Retro-Stühle stammen.

Sie sind orange, wirken echt retro und haben nun viele neue Besitzer gefunden: 150 alte Klappsitze, die in Enscheringen in einer Scheune entdeckt wurden. Wie kamen sie dorthin? Und woher stammen sie ursprünglich? Das LW begab sich auf Spurensuche.

Alles beginnt mit einem Post auf Facebook. In der Gruppe „Verkaafen, versteen, verschenken, sichen an och fannen“ setzt ein Paar aus Enscheringen – aus dem Kiischpelt – Fotos von orange-farbenen Retro-Klappsitzen online. Diese stammen angeblich aus dem alten hauptstädtischen Theater. „Plus-minus 150 Still aus dem alen Theater an der Stad ze verschenken“, schreibt das Paar.



Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten ...