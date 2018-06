In Emeringen ärgern sich Bürger, weil dort morgens und abends zahlreiche französische Grenzgänger einen schmalen Feldweg nutzen - eine ungewohnte Lösung musste her.

Poller sorgt für Ruhe

Anne-Aymone SCHMITZ Um Unfälle beim Kierchewee in Emeringen zu verhindern, hat die Gemeinde einen Poller einfügen lassen. Die Bürger freut's, die französischen Grenzgänger sind wütend.

Eigentlich macht das zur Gemeinde Schengen gehörende Dorf Emeringen am Grenzfluss Gander wenig von sich reden, denn es gilt wohl eher als Ort, in dem es sich gut leben lässt. Doch seit einiger Zeit ist es dort morgens und abends in den Hauptverkehrszeiten vorbei mit der Ruhe. Denn die Bürger sorgen sich um ihre Sicherheit.



Hintergrund ist, dass zwischen 6 und 9 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr zahlreiche französische Grenzgänger mit ihren Autos den als Feldweg ausgewiesenen Kierchewee benutzen, um aus dem französischen Puttelange-lès-Thionville in Richtung Rue Jean Tasch zu gelangen. Um die Durchfahrt zu verhindern, ließ die Gemeinde nun auf Gesuch der Bürger einen Poller inmitten des Feldweges installieren.



Schlagzeilen in französischer Satirezeitschrift



Mit ihrer Entscheidung ernteten die Schengener Gemeindeverantwortlichen denn auch nicht nur den Zorn der Grenzpendler, die täglich über den Feldweg nach Luxemburg fahren, sondern auch die Kritik der Bürgermeister aus den betroffenen französischen Gemeinden. Der Unmut über den unliebsamen Poller machte sogar Schlagzeilen in der französischen Satirezeitschrift „Canard enchaîné“. Und dies obschon die mechanische Schikane laut dem Schengener Bürgermeister Michel Gloden erst eingebaut und noch nicht einmal in Betrieb genommen wurde.



„Es ist erstaunlich, wie viele Autofahrer morgens und abends diese als Feldweg ausgewiesene Straße benutzen, um das Stauproblem im Bereich des französischen Mondorff zum umfahren - eben über Emeringen. Problematisch sind jedoch nicht nur die vielen Autos, sondern vor allem die hohen Geschwindigkeiten, die dort gefahren werden“, so Gloden. Und gerade die Geschwindigkeiten bereiten den Anrainern Sorgen, sie sehen darin ein erhöhtes Sicherheitsrisiko vor allem für die Kinder, deren Schulweg dort vorbeiführt.



Bürgermeister Michel Gloden sagt dazu: „Aus diesem Grund hatten die Bürger schon den vorigen Gemeinderat darum gebeten, auf dem Kierchewee einen solchen Poller zu installieren. Diesem Gesuch sind wir nun nachgekommen.“ Die mechanische Schikane wurde zwar installiert, muss allerdings noch an das Stromnetz angeschlossen werden. Dies soll bis zum Beginn des kollektiven Sommerurlaubs im Baugewerbe geschehen, damit der Poller in Betrieb genommen werden kann. Doch Gloden stellt klar: „Die Straße ist ein Feldweg, der nur von Anrainern, Traktoren, Fahrrädern und Reitern zu Pferd genutzt werden soll.“