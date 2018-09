Polizistin läuft für verunglückte Kollegen um Luxemburg

Bei einem Polizeieinsatz war es im April zu einem Unfall gekommen. Ein Polizist verstarb, eine Beamtin wurde schwer verletzt. Nun will eine Arbeitskollegin rund um Luxemburg laufen – und Spenden sammeln.

Kristina Wagner, eine junge Polizistin, hat sich für ihren kommenden Urlaub so einiges vorgenommen. Zwischen dem 22. und 30. September will sie einmal rund um Luxemburg laufen. „Das sind 345 Kilometer – wenn ich mich nicht verlaufe, was aber durchaus vorkommen kann.“

Die Idee, einmal an der Luxemburger Grenze entlangzulaufen, hatte Kristina Wagner bereits seit Längerem ...