Trauer und Erschütterung in Luxemburg: Ein Polizist ist nach einer Verfolgungsjagd auf der N7 verstorben. Kollegen und Politiker trauern. Der flüchtige Fahrer wurde im Laufe des Tages ermittelt.

Polizist stirbt bei Verfolgungsjagd: Flüchtiger Fahrer ermittelt

Sophie Hermes Trauer und Schock in Luxemburg: Ein Polizist ist nach einer Verfolgungsjagd auf der N7 in der Nacht zu Samstag verstorben. Kollegen und Politiker trauern. Der flüchtige Fahrer wurde im Laufe des Tages ermittelt.

(SH/müs/gs) - Tödlicher Unfall am Samstag gegen 2 Uhr auf der N7 zwischen Heinerscheid und Weiswampach in Höhe von Lausdorn: Bei einer Kollision zwischen zwei Polizeiwagen ist ein Beamter verstorben.

Zwei Streifenwagen hatten im Eildienst die Verfolgung eines Wagens aufgenommen, der sich einer Verkehrskontrolle in Weiswampach entzogen hatte. In Höhe von Lausdorn kam es dann bei einem Wendemanöver zur Kollision zwischen den beiden Wagen. Dabei wurden zwei Beamte lebensgefährlich verletzt. Ein Polizist erlag seinen schweren Verwundungen noch an der Unfallstelle. Eine Polizeibeamtin kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus und musste notoperiert werden. Drei weitere Beamte erlitten leichtere Verletzungen, auch sie wurden ins Krankenhaus gebracht.

Der Mess- und Erkennungsdienst waren an der Unfallstelle mit der Spurensicherung befasst. Die N7 war bis 13 Uhr gesperrt.



Von dem flüchtigen Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Am Samstagabend gegen 20 Uhr wurde dann aber gemeldet, dass er ermittelt und festgenommen sei und am Sonntag dem Untersuchungsrichter vorgeführt werde.

Derweil ist die Polizei in Trauer, die sie via Twitter ausdrückte.



La Police est en deuil — Portail de la Police Grand-Ducale // Luxembourg https://t.co/3s2r6jGsI4 — Police Luxembourg (@PoliceLux) 14. April 2018

Auch Politiker wie Ressortminister Etienne Schneider, Premier Xavier Bettel und CSV-Fraktionschef Claude Wiseler drückten über Twitter ihr Beileid aus.

D'Police ass an Trauer. Mäin häerzlechst Bäileed fir d'Famill an d'Frënn vum Polizist deen am Déngscht em d'Liewe koum. Eis Gedanke sinn och bei senge blesséierte Kollegen deene mer eng gutt Besserung wënschen. — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 14. April 2018





Meng Gedanken sinn haut bei der Famill, de Kollegen a Frënn vun deem Polizist, deen säi Liewen am Déngscht huet misste loossen a bei senger Kollegin, déi uerg blesséiert gouf. Ech wënsche vill Courage a gutt Besserung. XB pic.twitter.com/9XzfbSupNL — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 14. April 2018





Traureg haut fir den Polizist dén am Dengscht sei Liewen geloos huet a fir seng Kollegin dei schwéier blesséiert gouf. Meng Gedanken sin bei den Familjen. Vill Courage och fir all dei blesseiert Beamten — Claude Wiseler (@ClaudeWiseler) 14. April 2018





13 Bei dem Unfall nach einer Verfolgungsjagd kam ein Polizist ums Leben, eine Beamtin wurde schwer verletzt, drei weitere Polizisten leicht. Foto: Pierre Matgé

Bei dem Unfall nach einer Verfolgungsjagd kam ein Polizist ums Leben, eine Beamtin wurde schwer verletzt, drei weitere Polizisten leicht. Foto: Pierre Matgé

Erst vergangene Woche hatte ein Autofahrer bei einer Kontrolle in Bonneweg versucht einen Polizisten zu überfahren. Die Polizei erschoss den Fahrer. Daraufhin prangerte die Polizei an, die werde in Notsituationen im Stich gelassen, es fehle an juristischem Beistand.