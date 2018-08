In der Nacht zum Sonntag ist ein Polizeibeamter unter noch unklaren Umständen im belgischen Spa erschossen worden.

Polizist in Spa erschossen

Luc EWEN In der Nacht zum Sonntag ist ein Polizeibeamter unter noch unklaren Umständen im belgischen Spa erschossen worden.

In der Nacht zum Sonntag ist ein Polizeibeamter unter noch unklaren Umständen im belgischen Spa unweit der Grenze zu Luxemburg erschossen worden. Das melden belgische Medien einvernehmlich.



Demnach habe die belgische Nachrichtenagentur Belga gemeldet, ein schwer verletzter, niederländischer Staatsbürger sei in der Zwischenzeit festgenommen worden.



Mittlerweile wurde der Vorfall via Twitter vom belgischen Innenminister Jan Jambon bestätigt. «Incident dramatique à Spa. Mes plus sincères condoléances aux proches du policier décédé et tout mon soutien à ses collègues de la police locale»,schreibt er.



Der 38-jährige Polizist aus dem Einsatzgebiet Fagnes sei gegen zwei Uhr in der Nacht aus einem Auto heraus erschossen worden, heißt es. Er ist nach mehreren Berichten seinen Verletzungen vor dem Eintreffen der Rettungskräfte erlegen. Die genauen Umstände waren zunächst aber unklar.



